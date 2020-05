Dl Rilancio, le misure: bonus per monopattino e vacanze, superbonus edilizia, reddito d'emergenza e cassa integrazione veloce via Inps

13 maggio 2020 a

a

a

Il governo ha trovato l'accordo sui vari punti che compongono il cosiddetto Decreto Rilancio, l'originario Decreto Aprile su cui la maggioranza ha faticato a convergere, Molta la carne al fuoco, di seguito alcuni degli interventi più significativi per sostenere imprese e cittadini comuni nella delicatissima fase dell'emergenza economica legata al coronavirus.

Ancora non abbiamo visto nulla, "la Fase 3 sarà la più drammatica". Virus ed economia, la profezia di Cacciari non lascia scampo





TASSE - Per le imprese con ricavi fino a 250 milioni di euro viene cancellato il versamento dell’Irap fissato per il prossimo 16 giugno. Eliminando il saldo acconto, le imprese risparmieranno circa 4 miliardi e rispetto alla bozza iniziale del decreto non prevede più come condizione la perdita di almeno il 33% di fatturato nel 2020, rispetto al 2019. Posticipato poi al prossimo 16 settembre il pagamento di ritenute, Iva e contributi previdenziali, atti di accertamento, cartelle esattoriali.

SCUOLA - Un miliardo e mezzo di euro e 16 mila posti in più per il ruolo di docente a settembre, che portano a 32mila i nuovi posti all’avvio del nuovo anno scolastico.

BONUS VACANZE - Circa 2,5 miliardi di euro di risorse per turismo e cultura. Per le imprese alberghiere cancellato il versamento della rata Imu del prossimo 16 giugno, ma solo se i possessori degli alberghi sono anche i gestori. "Bonus vacanze" per le famiglie con Isee fino a 50mila euro che decidono di trascorrere le ferie in una struttura ricettiva italiana.

CASSA INTEGRAZIONE - Una delle misure più urgenti e attese. Per partite Iva, co.co.co, stagionali e commercianti, fondi per 4,5 miliardi. Proroga di nove settimane degli assegni di cassa integrazione (stanziamento complessivo di 10 miliardi), con l'inps chiamata ad anticipare subito il 40% su tutti gli assegni entro 15 giorni dalla domanda.

SUPERBONUS EDILIZIA - Un punto su cui il M5s scommette tutto. Sgravio fiscale, fino al 110% delle spese sostenute dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre del 2021, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e antisismici sugli immobili.

REDDITO DI EMERGENZA - Altra stelletta grillina: limite di spesa di 954,6 milioni per il 2020. Il Rem garantirà ai cittadini in difficoltà tra i 400 e gli 800 euro mensili per un bimestre. Le domande andranno presentate entro giugno.

BONUS MONOPATTINO - Il governo stanzia 12 milioni di euro per i Comuni con popolazione superiore a 50mila euro per incentivare l'uso di mezzi di trasporto privati "alternativi" ed ecologici. Il bonus sarà pari al 70% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 500 euro. Servirà per acquistare biciclette (anche a pedalata assistita), segway, hoverboard, monopattini e monowheel.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.