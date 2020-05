Dl Rilancio, Giuseppe Conte in conferenza: "Questa volta i soldi arrivano", il Cdm approva il pacchetto da 55 miliardi

13 maggio 2020 a

Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl Rilancio, ovvero quello che doveva essere il dl aprile: meglio tardi che mai, a patto che ora i soldi arrivino davvero per reggere l’urto della crisi economica scatenata dal coronavirus. Nonostante un certo imbarazzo all'interno del governo per i continui rinvii, Giuseppe Conte si è presentato in conferenza stampa con i soliti toni trionfalistici per annunciare il decreto legge da 55 miliardi di euro, dei quali 25,6 saranno destinati ai lavoratori. “Ci sono le risorse per rafforzare la cassa integrazione e i bonus autonomi - ha dichiarato il premier - arriveranno gli aiuti, soprattutto a chi non ha ricevuto ancora nulla, e lo faremo in maniera rapida e veloce”.

Chiaro il riferimento alla cassa integrazione in deroga: solo un lavoratore su cinque ha finora incassato i soldi dovuti. “I ritardi sono dovuti ad una procedura molto farraginosa - ha spiegato Conte - concepita in passato in un contesto ordinario. Abbiamo lavorato per snellire questa procedura”. E il risultato che è la cig sarà autorizzata dall’Inps e non più dalle Regioni. Non solo, l’istituto previdenziale anticiperà subito il 40%. Insomma, Conte ha sostenuto che “questa volta” i soldi arriveranno tutti e in tempo: sarà meglio che questa promessa (che a tratti è sembrata una televendita per mettere in mostra i ‘pacchetti’ destinati ai vari settori) non sia vana perché la “pancia vuota” degli italiani inizia a fare rumore.

