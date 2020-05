Fase 2, arriva l'ennesima autocertificazione: "Semplificata", la voce dal Viminale

16 maggio 2020 a

Il decreto legge sulle riaperture è stato firmato dal presidente Sergio Mattarella ed è stato pubblicato in Gazzetta. Il prossimo passaggio prevede che il governo illustri il dpcm attuativo ai governatori, che potranno così predisporre le ordinanze regionali a partire da lunedì 18 maggio. Confermata la possibilità di spostarsi liberamente all’interno della propria regione, fatto salvo ovviamente per le persone positive al coronavirus e quelle sottoposte alla quarantena: i controlli delle forze dell’ordine rimarranno serrati in questo senso. L’autocertificazione resterà per chi intende varcare i confini regionali: il transito sarà consentito soltanto per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. E ovviamente sarà sempre consentito il rientro alla residenza e al domicilio. Stando a quanto apprende l’Adnkronos, l’autocertificazione verrà però sicuramente semplificata: dal Viminale assicurano che sarà pronta entro domani sera, e dovrà essere esibita al controllo per gli spostamenti fuori regione.

