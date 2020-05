Luigi Di Maio, "Quanto odio su Silvia Romano, haters si vergognino". Ma poi nega il pagamento del riscatto

17 maggio 2020 a

a

a

"Io sono convinto che l'Italia non sia quella parte minoritaria di persone che si sta rivolgendo in quel modo osceno contro Silvia Romano. L'Italia è altro". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio, sul caso Silvia Romano. "Alla parte sana del Paese chiedo di difenderla", ha dichiarato aggiungendo che la cooperante "non si deve scusare con nessuno se ha sorriso quando ha rivisto l'Italia e la sua famiglia". Poi si è rivolto ai cosiddetti haters: "Dovrebbero vergognarsi per come si sono comportati questa settimana. Mi chiedo, ma quelle persone hanno figli?".

Italiani infuriati, Conte e Di Maio bocciati dal sondaggio. Il caso Romano? Un'arma a doppio taglio

Il ministro però poi ha anche ribadito che per la liberazione della ragazza non è stato pagato alcun riscatto: "Ho seguito tutta l'operazione e ribadisco che non mi risulta alcun riscatto, altrimenti avrei dovuto dirlo. Perché la parola di un presunto terrorista dovrebbe valere più di quella del governo?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.