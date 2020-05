Coronavirus, il giorno della svolta? Bollettino clamoroso: meno di 100 morti e "solo" 451 nuovi contagi

18 maggio 2020 a

a

a

Meno di 100 morti, prima volta dal 9 marzo, e "solo" 451 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Il bollettino della Protezione civile del 18 maggio è sicuramente il più positivo da quando sono scattate le graduali riaperture. Le persone attualmente positive sono 66.553 attualmente positivi, 127.326 il totale dei guariti, 32.007 le vittime dall'inizio dell'emergenza e 225.886 i casi totali.

In particolare, rispetto a ieri i positivi calano di 1,798 persone (-2,63%), i guariti aumentano di 2.150 (+1,72%), mentre i deceduti in più sono 99 (+0,31%), per la prima volta sotto i 100 dallo scorso 9 marzo. I "nuovi" casi giornalieri sul totale sono 451: mai così pochi dal 29 febbraio. Riguardo alle persone ricoverate, prosegue il calo delle terapie intensive (sono 749, -13 su ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 10.207 e 55.597 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono 3.041.366 (+36.406), su 1.959.373 casi testati (+26.101). Il rapporto percentuale nuovi casi/nuovi tamponi è del 1,24%.

