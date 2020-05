Coronavirus, il bollettino di oggi: rapporto positivi-tamponi mai così basso, ma i decessi sono ancora a tre cifre

21 maggio 2020 a

a

a

Rimane stabile, con tendenza al costante ribasso, la curva epidemica in Italia. Oggi giovedì 21 maggio, secondo i dati forniti dalla Protezione civile, si registrano 642 nuovi casi (la metà in Lombardia, che da sola ne totalizza 316), contro i 665 di ieri, che portano il totale delle persone colpite dal Covid-19 a 228.006. I decessi sono 156 contro i 161 di ieri, per un totale di 32.486 vittime, mentre i guariti sono 2.278 (ieri 2.881), 134.560 in tutto.

Continuano a diminuire anche gli attualmente positivi, 1.792 in meno oggi, scendendo a 60.960. Non solo, perché per la prima volta in ben 9 Regioni non si registrano decessi nelle ultime 24 ore: si tratta di Valle d'Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Umbria, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, con Calabria e Bolzano che totalizzano anche zero nuovi casi. Calano progressivamente anche i contagi: quelli in regime ordinario scendono di 355 unità, 9.269 totali, mentre le terapie intensive sono 36 in meno, 640 totali. Più alto rispetto a ieri i tamponi effettuati: sono 71.679 (contro i 67.196 di ieri), con un rapporto positivi-tamponi che crolla sotto l'1% a 0,9, mai così basso dall'inizio dell'epidemia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.