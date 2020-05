Bollettino, il segnale per il "liberi tutti" del 3 giugno: cinque regioni a contagio zero, migliora la Lombardia

31 maggio 2020 a

Mentre giunge al termine la settimana antecedente il liberi tutti del 3 giugno, giorno in cui verranno aperti i confini regionali e saranno possibili gli spostamenti senza autocertificazione, il bollettino della Protezione Civile è piuttosto incoraggiante. Nelle ultime 24 ore in Italia sono 355 i nuovi contagi, a fronte di 75 morti e di 1.874 guariti: migliora anche la situazione della Lombardia, dove continua ad essere riscontrato il grosso dei numeri, ma in tono sempre minore. Sono infatti 210 gli infetti e 33 i decessi rispetto a ieri, tra l’altro con appena 13 positivi a Milano: numeri incoraggianti, anche se resta l’apprensione per i dati delle prossime due settimane, quando si avrà il riscontro della movida e della manifestazione dei Gilet arancioni.

A livello nazionale i positivi totali sono 233.019, dei quali 42.075 attuali (-1.616), mentre i deceduti sono 33.415 a fronte di 157.507 guariti. Buoni anche i dati legati ai ricoveri in ospedale: sono 6.387, di cui 435 in terapia intensiva. Inoltre va evidenziato il fatto che cinque regioni abbiano fatto registrare zero contagi, addirittura sedici sono sotto quota 10 contagi: rimane alta l’attenzione sulla Lombardia, ma anche sul Piemonte (+54) e l’Emilia-Romagna (+31), che tra l’altro insieme hanno fatto meno tamponi della sola Lombardia (753.874).

