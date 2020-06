Coronavirus, bollettino: effetto movida sui contagi? Risale la curva, preoccupa la Lombardia

05 giugno 2020 a

L’ultimo bollettino della Protezione Civile ha tutta l’aria di risentire dello scotto della movida successiva al 18 maggio. Se ieri i nuovi contagi erano stati soltanto 177, oggi il dato sale a 518 a fronte di 85 morti e 1.886 guariti. La buona notizia è che gli attualmente positivi continuano a scendere: sono 36.976, 1.453 in meno rispetto a 24 ore fa. Nel complesso hanno contratto il Covid-19 234.531 persone, delle quali 33.774 sono decedute e 163.781 guarite. In isolamento domiciliare ci sono 31.359 infetti, mentre i dati ospedalieri si confermano molto positivi: solo 5.301 ricoverati con sintomi e 316 in terapia intensiva.. La Lombardia si conferma la regione che più va tenuta d’occhio: dei 518 nuovi contagi odierni, 402 (quasi l'80%) sono infatti stati riscontrati sul territorio lombardo, dove il numero dei morti è però stato abbastanza contenuto (21 nelle ultime 24 ore). I tamponi

