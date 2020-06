Setta satanica di Firenze: "Ragù di carne umana, sesso di gruppo anche bisessuale e licantropia". Orrore italiano

06 giugno 2020 a

La Procura di Firenze ha deciso l'arresto di Matteo V. studente universitario della provincia di Prato con l'accusa di aver violentato e ridotto in schiavitù un gruppo di ragazzi e ragazze. Descritto come il guru di una “setta satanica ludica”, di cui facevano parte minorenni e appena maggiorenni con disturbi dell’apprendimento, anoressici, depressi. Non a caso il 23enne deve rispondere anche di prostituzione minorile. Ora è agli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con l’esterno.

Un predatore che sceglieva le sue "prede" tra i più deboli. Lo scopo era quello di abusare di loro, costringerli a soddisfare i suoi appetiti sessuali, con la violenza, ponendoli in una situazione di assoluta sudditanza psicologica. Il 23enne avrebbe cucinato “un ragù di carne” per i ragazzi, raccontando loro di averlo preparato con “carne umana acquistata da un tizio che vende cadaveri a Firenze”. E tutti lo avrebbero mangiato. E a proposito di cadaveri, una vittima racconta: “Un pomeriggio di aprile mi ordinò di pugnalare la metà del cervello (animale) ancora fresco di Mensis, che era un oracolo, fui costretta farlo con il pugnale che lui stesso di aveva donato. All’interno del cervello c’era un pezzetto di carta con disegnate delle rune e il foglio presentava bruciature ai bordi. Il cervello era dentro un vaso”. I riti si consumavano nei boschi e le violenze avrebbero coinvolto almeno 13 ragazzi, tra cui per ora sono stati individuati due minorenni, di 17 anni.

