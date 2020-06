Coronavirus il bollettino del 9 giugno: contagiati in picchiata. 283 positivi, il 70% in Lombardia

09 giugno 2020 a

Scende il numero degli attualmente contagiati dal coronavirus nelle ultime 24 ore: sono 32.872 (-1.858). Secondo i dati del bollettino della Protezione civile, restano pressoché stabili i nuovi positivi (283 rispetto ai 280 di ieri), poco meno del 70% concentrati sempre in Lombardia (192). La curva della discesa dei positivi ai nuovi tamponi si sta lentamente fermando: il contagio insomma si sta "congelando", ma non sta più calando con decisione. Dei 79 decessi (+14), 32 sono in Abruzzo ma da riferirsi a giorni precedenti. I guariti sono complessivamente 2.062 con 148 pazienti con sintomi dimessi dagli ospedali (4.581 restano in cura) e con 20 dimissioni dalle terapie intensive su un totale di 263. Lasciano l'isolamento domiciliare 1.690 pazienti mentre 28.028 sono ancora in quarantena. Ieri sono stati effettuati 55mila tamponi, il doppio rispetto al giorno precedente in cui però si era toccato un record negativo, anche se nell'ultima settimana i numeri dei tamponi è in generale diminuito.

