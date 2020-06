Coronavirus, la Lombardia respira: bollettino, nuovi contagi dimezzati in 24 ore

10 giugno 2020 a

a

a

Dati in coraggianti sul coronavirus dalla Lombardia. Cala il contagio: rispetto a ieri (192) i nuovi casi sono 99, anche se aumentano i decessi (32 oggi, 15 ieri). I tamponi effettuati sono stati 9.305 (in totale quelli eseguiti nella Regione sono 845.618), con un rapporto di 1,1% rispetto ai casi riscontrati (ieri 1,9%). Continua a diminuire il numero di coloro che sono attualmente positivi al Covid, 17.857 (-440) e aumentano i guariti/dimessi, oggi 507 (il numero complessivo è 56.474), anche se aumentano di due unità i ricoverati in terapia intensiva (98, +2) mentre calano quelli degli altri reparti (2.565, -95).

A livello nazionale, secondo il bollettino della Protezione civile, i morti sono nelle ultime 24 ore sono invece 71 (totale delle vittime da inizio epidemia a 34.114), mentre sono 202 i nuovi casi di positività. Il numero totale di attualmente positivi per il Covid nel nostro Paese è invece di 31.710, con una decrescita di 1.162 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 249 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti rispetto a ieri, mentre 4.320 persone sono ricoverate con sintomi (decremento di 261 pazienti rispetto a ieri) e 27.141 persone, pari all'86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

