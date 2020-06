Nasce la Società di Diritto e Legislazione Scolastica: i suoi obiettivi

12 giugno 2020 a

È nata per volontà di 40 avvocati esperti in diritto scolastico di 12 diverse regioni italiane, la Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica (SIDELS).

Scopo dell’associazione è quello di promuovere lo studio della materia del diritto e legislazione scolastica e favorire l’esercizio della professione forense nel campo del diritto scolastico.



Negli ultimi dieci anni si è assistito infatti ad un improvviso incremento delle problematiche connesse con gli aspetti lavorativi alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione; tuttavia, l'imprevisto aumento della domanda di tutela da parte dei lavoratori della Scuola, non ha sempre trovato riscontro in un adeguato livello di preparazione fornita dagli enti e dalle istituzioni preposte.



Il diritto scolastico infatti è caratterizzato da un altissimo grado di specificità, tanto da rappresentare un unicum all’interno del più vasto ambito del diritto amministrativo e del diritto del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, richiedendo un costante e puntuale aggiornamento rispetto ad una normativa e giurisprudenza in continua evoluzione.



Pertanto, la SIDELS si pone come obiettivo di assicurare un elevato standard di professionalità dei propri associati, mediante l’approfondimento e la diffusione degli studi di diritto e legislazione scolastica e la promozione dello scambio di idee e di informazioni, al fine di agevolare la più stretta collaborazione tra coloro che si dedicano allo studio ed alla pratica di tale disciplina.



L’Associazione opererà per la risoluzione della vasta problematica connessa alla interpretazione, al coordinamento, ed all’applicazione delle norme vigenti e per promuovere nuove soluzioni normative. Organizzerà e patrocinerà conferenze ed incontri per agevolare il dibattito, il confronto, la discussione e la divulgazione dell’informazione in materia di diritto scolastico. La SIDELS coltiva infine l’ambizioso obiettivo, di agire come organismo consultivo a supporto dell’attività delle autorità pubbliche, nazionali, locali, sindacati e associazioni di categoria.



I soci fondatori che hanno creduto nell’importanza di questo progetto sono gli avvocati Maria Rosaria Altieri del foro di Cassino, Alessandro Ancarani del foro di Modena, Daniele Angelo Beretta del foro di Milano, Maria Giulia Bettati del foro di Parma, Davide Bloise del foro di Milano, Raffaele Boianelli del foro di Frosinone, Cosimo Calabrò del foro di Pordenone, Dino Caudullo del foro di Catania, Massimo Commendatore del foro di Siracusa, Elisa Cosentino del foro di Enna, Giuseppe Cundari del foro di S.M. Capua Vetere, Alessandro D'Ambrosio del foro di Cassino, Nicola Da Settimo Passetti del foro di Firenze, Alessandro Dall'Ara del foro di Vicenza, Marcello Angelo Di Iorio del foro di Pescara, Marco Gallinaro del foro di Padova, Gianluigi Giannuzzi Cardone del foro di Bari, Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotone, Davide Gollini del foro di Reggio Emilia, Eugenio Lequaglie del foro di Verona, Antonio Marchesini del foro di Vicenza, Giuliana Mariotti del foro di Massa Carrara, Marco Matano del foro di S.M. Capua Vetere, Francesco Orecchioni del foro di Lanciano, Giacomo Orsucci del foro di Pisa, Alessandro Pace del foro di Ferrara, Antonio Pagliaro del foro di Vibo Valentia, Francesco Ranieri del foro di Bari, Daniela Rosano del foro di Savona, Fabio Rossi del foro di Catania, Monica Silvestri del foro di Massa Carrara, Pietro Siviglia del foro di Reggio Calabria, Daniel Spaggiari del foro di Reggio Emilia, Salvatore Marco Spataro del foro di Catania, Isacco Sullam del foro di Milano, Enrico Tonolo del foro di Venezia, Michele Ursini del foro di Bari, Anna Chiara Vimborsati del foro di Taranto, Nicola Zampieri del foro di Vicenza e Luigi Alberto Zoboli del foro di Genova. A breve sarà disponibile il sito dell’Associazione www.sidels.it.

