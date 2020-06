Coronavirus, bollettino: 301 nuovi casi, nove regioni a contagio zero. In Lombardia il primato di tamponi

15 giugno 2020 a

Il bollettino della Protezione Civile di lunedì 15 giugno fotografa una situazione sotto controllo: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 301 nuovi casi su 28.107 tamponi a fronte di 26 morti (34.371 in totale) e 640 guariti (177.010). Gli attualmente positivi sono scesi a 25.909 (-365), la maggior parte dei quali sono in isolamento domiciliare (22.213): di conseguenza la situazione ospedaliera si conferma positiva con 3.849 ricoverati con sintomi e 207 in terapia intensiva. Per quanto riguarda le singole regioni, ben nove hanno fatto registrare zero contagi: in doppia cifra solo l’Emilia Romagna (+11). Capitolo a parte è la Lombardia, che conta l’85 per cento dei nuovi casi: sono 259, che però non devono destare preoccupazione, dato che la Lombardia effettua molti più tamponi rispetto a tutte le altre regioni (6.637 nelle ultime 24 ore).

