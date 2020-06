M5S-Venezuela, i dubbio dei servizi segreti italiani: "Un attacco agli interessi nazionali", spallata al governo Conte

16 giugno 2020 a

La priorità dei servizi segreti italiani è stabilire se l’Italia sia finita al centro di una trama che ha come obiettivo quello di minare la tenuta del governo presieduto da Giuseppe Conte. Lo scrive il Corriere della Sera in merito al presunto finanziamento da 3,5 milioni che il M5S avrebbe ricevuto dal regime chavista nel 2010. L’inchiesta condotta dal quotidiano spagnolo Abc si basa soprattutto su un documento attribuito alla direzione dell’intelligence militare venezuelana, che alimenta diversi interrogativi su tempistica e modalità di diffusione.

Il sospetto del Corsera è che possa trattarsi di un attacco per screditare i grillini in un momento già delicato e quindi per mettere in difficoltà il governo, visto che il M5S è la principale forza politica che lo sostiene. “Proprio per questo - scrive Fiorenza Sarzanini - l’intelligence si è attivata subito dopo la pubblicazione dell’articolo per ricostruzione ogni passaggio e valutare se quanto accaduto ieri rientri in realtà in un vero e proprio attacco agli interessi nazionali”. Ed ecco che si ritorna al famoso documento di Abc, che secondo alcuni esperti presenta alcune anomalie tra l’intestazione incompleta, il timbro con il cavallo bianco che dovrebbe correre verso sinistra e invece va verso destra, e la data con una firma in nero e il giorno e l’anno che sembrano aggiunti successivamente.

“Dettagli di forma - sostiene il Corsera - che diventano sostanza per una nota riservata proveniente dai servizi segreti. E su cui l’asse ha già avvisato verifiche proprio per controllare se si tratti in realtà di un report contraffatto”. Pronta ad entrare in gioco anche l’agenzia per la sicurezza interna, visto che secondo l’inchiesta di Abc la consegna di una valigetta con i soldi contanti sarebbe avvenuta nella sede milanese del consolato venezuelano. L’interrogativo principale dell’intelligence è il seguente: chi ha interesse a minare la credibilità dei M5S con una vicenda di finanziamenti illegali? In attesa di risposte, l’urgenza degli 007 italiani è capire che il Paese sia finito al centro di qualche trama oscura.

