Alberto Stasi, nel team-legale entra Elisabetta Aldrovandi: chi vuole portare alla sbarra

Nel team legale di Alberto Stasi entra l'avvocato Elisabetta Aldrovandi. Il suo arrivo si inserisce nella nuova fase mediatica del caso Garlasco, tornato al centro dell'attenzione pubblica tra commenti online, ricostruzioni e contenuti ritenuti offensivi nei confronti del 41enne.

Aldrovandi affiancherà la difesa con un compito specifico: valutare e contrastare eventuali episodi di diffamazione aggravata ai danni di Stasi. Secondo quanto riferito dalla stessa legale, dopo la diffusione della notizia del suo coinvolgimento sarebbero arrivate centinaia di segnalazioni relative a post sui social, video pubblicati su YouTube e dichiarazioni pubbliche considerate gravemente lesive della reputazione e della dignità del suo assistito.

In un recente intervista alla Gazzetta di Modena, la Aldrovandi, quando le hanno chiesto di che cosa si occuperà nel team legale di Stasi, ha risposto chiaro e tondo: "Di tutte le presunte diffamazioni aggravate ricevute da Stasi sui social e in televisione, per cui sono già partite alcune diffide. Sono addirittura nati dei gruppi social con l’intento di diffamarlo. Lo subisce già da tempo e si è pensato di procedere direttamente contro questi soggetti. Sono tantissimi. E da quando ho ufficializzato il mio incarico ho ricevuto centinaia di segnalazioni", ha conclusop la Aldrovandi.