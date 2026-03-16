Alberto Stasi, nel team-legale entra Elisabetta Aldrovandi: chi vuole portare alla sbarra

Nel team legale di Alberto Stasi entra l'avvocato Elisabetta Aldrovandi. Il suo arrivo si inserisce nella nuova fase mediatica del caso Garlasco, tornato al centro dell'attenzione pubblica tra commenti online, ricostruzioni e contenuti ritenuti offensivi nei confronti del 41enne.
Aldrovandi affiancherà la difesa con un compito specifico: valutare e contrastare eventuali episodi di diffamazione aggravata ai danni di Stasi. Secondo quanto riferito dalla stessa legale, dopo la diffusione della notizia del suo coinvolgimento sarebbero arrivate centinaia di segnalazioni relative a post sui social, video pubblicati su YouTube e dichiarazioni pubbliche considerate gravemente lesive della reputazione e della dignità del suo assistito.
In un recente intervista alla Gazzetta di Modena, la Aldrovandi, quando le hanno chiesto di che cosa si occuperà nel team legale di Stasi, ha risposto chiaro e tondo: "Di tutte le presunte diffamazioni aggravate ricevute da Stasi sui social e in televisione, per cui sono già partite alcune diffide. Sono addirittura nati dei gruppi social con l’intento di diffamarlo. Lo subisce già da tempo e si è pensato di procedere direttamente contro questi soggetti. Sono tantissimi. E da quando ho ufficializzato il mio incarico ho ricevuto centinaia di segnalazioni", ha conclusop la Aldrovandi.
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Elisabetta Aldrovandi è avvocata dal 2000 ed è iscritta al Foro di Modena. Nel corso della sua carriera si è occupata soprattutto di diritto di famiglia, responsabilità medica e successioni, per poi orientare dal 2007 una parte rilevante della propria attività verso la tutela delle vittime di reati violenti. Nel 2017 ha contribuito alla fondazione dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, associazione nata per offrire assistenza alle persone coinvolte in procedimenti penali.
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Accanto all'attività forense, ha insegnato Criminologia e Vittimologia alla facoltà triennale Limec-SSML di Milano ed è intervenuta più volte in audizioni davanti alla Commissione Giustizia di Camera e Senato su temi come codice rosso, legittima difesa e violenza domestica. Il suo ingresso nel collegio difensivo di Stasi risponde dunque a un'esigenza mirata: presidiare il fronte delle presunte diffamazioni in una vicenda che continua a generare esposizione pubblica e forte polarizzazione.