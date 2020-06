Paolo Massari, "Siete le e stesse che continuavano a dire che gli uomini pensano solo alla f**a”I post contro le donne del giornalista accusato di stupro

17 giugno 2020 a

Il settimanale Oggi ricostruisce la vicenda che ha portato in carcere per stupro il giornalista ed ex assessore del Comune di Milano Paolo Massari. Dagospia rivela come il settimanale tracci un ritratto inedito, grazie a tanti colleghi ed ex colleghi. E pubblica anche alcuni suoi sconcertanti post in Rete.

Massari accusato di violenza sessuale, a Mediaset misure estreme. Dettagli inquietanti, come lo puniscono in azienda

La pagina Facebook di Massari (4.921 amici, cancellata subito dopo l’arresto), è un esempio del pensiero del giornalista sul mondo femminile: "Tante donne, professioniste, giornaliste, avvocati, si mostrano a 40-50 anni col c** all’aria. Sono le stesse che continuavano a dire che gli uomini pensano solo alla f**. Non avete pensato di essere voi zoccole vere e represse? Perché vi siete messe sempre con le t***e di fuori e i culi in evidenza? Siete delle z****** e poi pretendete di giudicare gli uomini da frequentare. Ma andate a quel paese!". E poi: "Sarò misogino, come molti pensano. Ma vi sembra normale che su Fb le donne postino sempre foto in costume, anche fuori stagione? Poi siamo noi gli uomini porci e arrapati...".

