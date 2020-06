Genova, sputa in faccia alla capotreno che le chiede di indossare la mascherina: choc sul convoglio

18 giugno 2020 a

Uno schifo, un orrore sul treno regionale 11373 Genova Brignole-La Spezia, avvenuto nei pressi della stazione di Santa Margherita. La capotreno stava controllando i biglietti quando è incappata in una ragazza che non indossava la mascherina. Dunque, le ha chiesto di coprirsi, così come previsto dalle regole contro il contagio da coronavirus. La risposta? Prima insulti, poi uno spunto in faccia. La capotreno è rimasta sotto-choc, la passeggera è stata denunciata e il convoglio è stato fermato. Successivamente, in una nota, la rabbia delle segreterie regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl, Ferovieri Fast e Orsa: "Da tempo il sindacato chiede più personale a terra e a bordo per gestire la situazione delicata che si è venuta a creare, per scongiurare appunto questi fatti - premettono -. Invitiamo Trenitalia a intervenire aumentando l'offerta commerciale e attivando tutte le risorse in forza, predisponendo campagne di assunzioni e riattivando il servizio antievasione regionale", concludono.

