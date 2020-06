Antonio Rinaldi, selfie a tradimento: immortala Ursula von der Leyen così, colpo basso del leghista

17 giugno 2020 a

a

a

Non perde occasione per cannoneggiare contro l'Europa e le sue istituzioni. Nel dettaglio, in questo caso specifico, contro Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea. Si parla di Antonio Maria Rinaldi, l'europarlamentare della Lega, che su Twitter si è mostrato in un primissimo piano con mascherina nera, un selfie scattato direttamente dalle sacre stanze di Bruxelles. E in lontananza, appunto, si vede Ursula, con una giacchetta in stile-Merkel, di un colore un poco improbabile. E Rinaldi, a corredo dello scatto, cinguetta: "Chi è la signora dietro la mia destra con la giacca color salmone?". Presto detto, è Ursula von der Leyen. E chissà che il riferimento di Rinaldi al salmone non fosse voluto, nel giorno in cui la Cina accusa l'Europa per il contagio di ritorno a Pechino che secondo la macchina della propaganda del Dragone sarebbe stato innescato, appunto, dal salmone norvegese...

"Quando si sforza...". Rinaldi, sfottò tutto da ridere a Parenzo: parole senza precedenti (su Montanelli)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.