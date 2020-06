Matteo Salvini richiama il governo: "Tra i 59 immigrati sbarcati a Crotone un caso di coronavirus. Porti chiusi o sarà disastro"

18 giugno 2020 a

a

a

Un caso di coronavirus tra i 59 immigrati sbarcati in Calabria, ma la sinistra preferisce concentrarsi su Matteo Salvini e sbeffeggiarlo per un lapsus più che evidente, quello sui "porti aperti e porti chiusi" in Senato. Proprio il leader della Lega ed ex ministro degli Interni richiama Palazzo Chigi e le maggioranza alle loro responsabilità nel garantire la sicurezza all'Italia: "Mentre il governo lavora per cancellare i Decreti sicurezza e a Bergamo scoppia l’ennesimo scandalo sul business dell’accoglienza - tuona Salvini -, a Crotone sbarcano 59 immigrati e spunta un caso di coronavirus. Porti chiusi o sarà un disastro". E stavolta non c'è lapsus che tenga: chi vuole capire, capisca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.