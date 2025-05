Leone XIV, rumors sul Conclave: sotto-choc, appena eletto...

Dello "stallo" in Conclave sul nome del cardinale Pietro Parolin e del suo principale sfidante, si è scritto in lungo e in largo nei giorni scorsi. Il prestigioso New York Times, però, ora aggiunge dettagli succosi e rivelatori riguardo alle ore che hanno determinato il futuro della Chiesa. Nel retroscena del quotidiano a stelle e strisce si parla di un "conteggio inconcludente, con tre principali contendenti". Il segretario di Stato uscente, appunto, che come da tradizione entra in Cappella Sistina da Papa e ne esce da cardinale. L'ungherese Peter Erdo, rappresentante dell'ala conservatrice del Vaticano. E l'americano Robert Francis Prevost, il futuro pontefice. Il titolo è emblematico: "Come un tranquillo americano diventa Papa", proprio a sottolineare il successo di quello che fino a poche ore prima veniva considerato da tutti, bookmaker compresi, come un outsider.

I cardinali elettori hanno l'obbligo di fedeltà e riservatezza, ma qualche confidenza l'hanno concessa. Si parte dalla prima votazione del mercoledì sera, con fumata nera. "Non avevamo cenato e non c’erano pause, nemmeno per il bagno. Ma si decise di procedere alla votazione", avrebbe ammesso il cardinale David delle Filippine, altro papabile della vigilia. Non parla solo il "rivale" del connazionale Tagle. Parla di "una sorta di sondaggio preliminare" il cardinal Juan José Omella. Mentre il cardinal Lazarus You Heung-sik, della Corea del Sud, ammette che "diversi candidati ottennero voti significativi".

