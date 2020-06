Matteo Salvini, "onore a voi": il tributo agli agenti di polizia che donano le ferie al collega col figlio malato

19 giugno 2020 a

Una storia che tocca, commuove, una storia di solidarietà. La storia di un poliziotto con un figlio malato in ospedale, da accudire, e che dunque non riesce a lavorare. Così i colleghi hanno deciso di donargli in massa le loro ferie, per permettergli di assistere il piccolo: ora l'agente potrà restare in ferie fino al 2022. Della vicenda se ne è occupato il Tg2 con un servizio, rilanciato da Matteo Salvini sui social, con il seguente commento: "Meraviglioso gesto degli agenti della Polizia di Stato che offrono le loro ferie a un loro collega costretto a stare in ospedale dal figlio malato. Onore a voi", conclude il leader della Lega.

