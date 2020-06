Giuseppe Conte, Aboubakar Soumahoro gli fa concorrenza e lancia gli "Stati popolari": in piazza anche le Sardine

19 giugno 2020 a

Dopo gli Stati generali di Giuseppe Conte, ecco che le Sardine non possono essere da meno. Il sindacalista ivoriano, Aboubakar Soumahoro, lancia gli Stati popolari per domenica 5 luglio a piazza San Giovanni e i pesciolini di Mattia Santori lo affiancheranno. "Tutte le categorie - fanno sapere gli organizzatori - saranno in piazza nel rispetto delle norme. Tutti in piazza con un unico obiettivo, la battaglia contro le disuguaglianze e la giustizia sociale è di tutti e per tutti. Ognuno di noi ne è parte". È stato proprio Soumahoro, nei giorni scorsi, a incatenarsi a villa Pamphili dando vita allo "sciopero della fame finché il Governo non ci ascolta".

Anche in quell'occasione al suo fianco c'erano le Sardine: "Torniamo a dialogare, torniamo umani, torniamo a fare politica tutti insieme. Se non siamo capaci di aggregarci intorno a un simbolo, aggreghiamoci intorno a un'idea. Gli invisibili saranno visibili, non con le parole ma con i fatti".

