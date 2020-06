Alex Zanardi, l'incidente raccontato dal ct Valentini: "Ha sbagliato lui, si è imbarcato e si è scontrato con l'autotreno"

19 giugno 2020 a

"Ha sbagliato Alex". Dietro il tragico incidente stradale che ha ridotto Alex Zanardi in gravissime condizioni (è stato operato al cervello) ci sarebbe un errore proprio dell'ex pilota di F1 e atleta paralimpico azzurro. A spiegarlo a Radio Capital è Mario Valentini, ct della nazionale di Paraclismo: "Dall'incidente ai soccorsi sono passati 20 minuti, ma c'è voluto molto per metterlo su, lo assisteva la moglie. Ma dopo l'incidente parlava. Sull'ambulanza non lo so". Zanardi è stato travolto da un mezzo pesante in Val d'Orcia, nei pressi di Pienza (Siena) mentre partecipava in handbike alla della staffetta tricolore di "Obiettivo 3", progetto di avviamento allo sport per atleti disabili, che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Valentini spiega la dinamica dello scontro: "C'è un rettilineo lungo, in discesa, al 4%, dicono che si sia imbarcato e abbia preso un autotreno sul montante davanti – ha aggiunto -. L'autotreno si è spostato di un metro ma l'ha preso uguale. Non c'ero, ero staccato. Era una giornata di sole, tutti contenti, eravamo a 20 km da Montalcino, ci aspettavano tutti... Non ha sbagliato l'autotreno, ha sbagliato Alex, ha imbarcato".

