Coronavirus, il bollettino: nuovi casi (e tamponi) in calo, sette regioni a contagio zero

21 giugno 2020 a

a

a

Il bollettino della Protezione Civile di domenica 21 giugno fotografa una situazione sotto controllo. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 224 nuovi casi su 40.545 tamponi effettuati, a fronte di 24 morti e 444 guariti. In totale il numero dei positivi al coronavirus in Italia è salito a 238.499, ma il dato più importante è quello degli attualmente positivi, che è sempre in costante diminuzione: sono 20.972 (-240 rispetto a ieri) le persone con un’infezione attiva. La stragrande maggioranza si trova in isolamento domiciliare (18.510), mentre continuano a scendere anche i numeri ospedalieri: i ricoverati con sintomi sono 2.314 (-16), mentre quelli in terapia intensiva sono 148 (-4). Per quanto riguarda le regioni, in sette hanno fatto registrare il tanto ambito contagio zero, mentre in doppia cifra sono rimaste Emilia Romagna (+23) e Piemonte (+26). Capitolo a parte la Lombardia, che però non desta particolari preoccupazioni: nelle ultime 24 ore sono emersi 128 nuovi casi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.