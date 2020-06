Mondragone, la testimonianza del sindaco: "Insubordinazione di bulgari e italiani, polizia impotente"

25 giugno 2020 a

A Mondragone è stata istituita una nuova zona rossa a causa dei 49 positivi al coronavirus riscontrati. Al focolaio si è aggiunto il caos generato da diversi immigrati bulgari residenti negli ex Palazzi Cirio, costringendo il governatore Vincenzo De Luca a richiedere l’intervento dell’esercito. La ministra Luciana Lamorgese ha inviato un centinaio di militari per tenere la situazione sotto controllo, intanto il sindaco Virgilio Pacifico ricostruisce le tensioni in strada: “Questa mattina ho assistito personalmente un inaccettabile atto di insubordinazione di oltre 50 cittadini, stranieri e non, i quali uscendo dalle rispettive abitazioni e violando il cordone sanitario hanno creato paura e panico nella cittadinanza”. Quest’ultima ha dovuto assistere “all’impotenza delle poche forze dell’ordine presenti”, di conseguenza il primo cittadino di Mondragone pretende l’intervento urgente del prefetto “affinché possa essere adottata ogni misura e azione al fine di ripristinare la legalità e l’ordine pubblico clamorosamente violati questa mattina”.

