Mondragone, il sindaco pubblica online la lista dei contagiati: nomi e telefoni, scoppia la polemica

Nomi, cognomi e indirizzo, persino numero di cellulare. Non manca nulla quanto a divieto della privacy negli allegati dell'ordinanza con la quale il sindaco di Mondragone (Caserta), Virgilio Pacifico, ha disposto l'obbligo di isolamento domiciliare, nei primi giorni dell'emergenza sanitaria scatenata da un focolaio di Covid-19, per 18 persone. Un elenco pubblicato sul sito del Comune presto rimosso ma che ha già fatto il giro del web e dei social.

Per non farsi mancare nulla, negli scorsi giorni, era circolato l'elenco completo di altri 43 cittadini risultati positivi questa volta a firma del comandante della polizia municipale David Bonuglia, anche qui dati sensibili, nazionalità e codice fiscale. Una leggerezza già denunciata da alcune associazioni cittadine al Garante nazionale per la Privacy, che chiedono anche le dimissioni del comandante.

Intanto il sindaco di Falciano del Massico (Caserta), Erasmo Fava, con un'ordinanza firmata ieri - martedì 30 giugno - ha disposto la sospensione immediata dell'attività per l'azienda agricola nella quale lavorano 27 dei 28 casi positivi rilevati con il secondo screening attivato a seguito dell'emergere del focolaio di Covid-19 nella comunità bulgara di Mondragone. Nella giornata di ieri, si legge nell'ordinanza sindacale, la Polizia municipale ha effettuato un sopralluogo riscontrando la non sospensione dell'attività, nonostante questa fosse richiesta da una nota dell'Unità operativa di prevenzione collettiva della Asl di Caserta. Il sindaco di Falciano del Massico ha quindi disposto la sospensione dell'attività "con decorrenza immediata fino all'avvenuta rimozione delle ragioni di pericolo attuale e concreto per la salute pubblica, connesso all'emergenza sanitaria localizzata sul territorio".

