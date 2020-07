Coronavirus, Luca Zaia sul nuovo focolaio in Veneto: "Sembra che il paziente 0 serbo sia deceduto mercoledì"

04 luglio 2020 a

Nella consueta conferenza stampa, Luca Zaia ha fatto il punto sul nuovo focolaio in Veneto, quello che vede al centro l'imprenditore vicentino contagiato durante un viaggio di lavoro in Serbia. E il governatore del Veneto rivela: "Il paziente serbo 0 che ha contagiato l'imprenditore vicentino sembra sia deceduto mercoledì". Dunque, Zaia ha spiegato: Ieri abbiamo parlato di un focolaio con 5 positivi. Se lo sono presi in Serbia e lo hanno portato in auto". E ancora, ha ribadito: "Sembra che il paziente serbo sia anche deceduto, ma in Veneto abbiamo 5 positivi contagiati in Serbia. E punto. Sembra che a livello nazionale vogliano far passare un altro messaggio", ha concluso, polemico, Luca Zaia.

