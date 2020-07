Michele Bravi, accolta la richiesta del legale: il cantante patteggia un anno e sei mesi per omicidio stradale

09 luglio 2020 a

Michele Bravi ha ottenuto il patteggiamento di un anno e sei mesi con l'accusa di omicidio stradale. È stata così accolta la richiesta della difesa del cantante che nel novembre 2018, alla guida di un’auto, aveva investito mortalmente una donna in moto a Milano. In gennaio si era tenuta l’udienza davanti al gup Aurelio Barazzetta, che ha accolto la domanda condotta dall’avvocato Manuel Gabriella con il consenso del pm Alessandra Cerreti. Il patteggiamento deciso oggi prevede la sospensione e la non menzione della pena nel casellario giudiziale.

Il cantante vincitore di X-Factor, al momento dell'incidente, aveva chiamato immediatamente i soccorsi, la donna era stata trasportata al San Carlo, ma poco dopo morì. Bravi aveva anche scritto una lettera alla famiglia della donna pochi mesi dopo l'incidente manifestando il dolore che provava e "la sua vicinanza e il vuoto per quello che era successo".

