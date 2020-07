Biella, immigrato ubriaco bacia in bocca una neonata: la madre sotto-choc

22 luglio 2020 a

Un episodio terribile quello accaduto a Cavaglià, in provincia di Biella, dove un migrante ha baciato una neonata. È domenica sera, una coppia con i due figli si siede al bar: "Siamo arrivati lì che erano circa le 22 o le 22.10 - spiega la donna al Giornale -. Eravamo io, il mio compagno e i nostri due figli. La bimba di sei mesi la tenevo in braccio perché nell’ovetto piangeva". “Ad un tratto - scrive poi nella denuncia il padre - vedo quel ragazzo alzarsi e venire verso di noi come se volesse entrare nel bar”. Lo straniero barcolla, poi “senza dire nulla e con un movimento fulmineo, guardando la bambina (...) abbassa il capo per baciarla al volto”.

La madre, schifata per quanto accaduto, continua il racconto: "Mi sono spostata, gli ho detto: ‘Cosa stai facendo?’”. A volere spiegazioni anche il padre della neonata: "Cosa c... hai fatto alla bambina? L’immigrato rideva con gli altri amici, ci ignorava". Poi il padre della piccola reagisce: “Mi afferrava per la maglietta strappandola". Poi quando la donna chiama i carabinieri, l’immigrato - che nel frattempo è tornato al centro di accoglienza - ha fatto il gesto di lanciarci addosso le bottiglie di birra”. Ennesima ordinaria follia.

