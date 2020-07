Piacenza, l'Arma sui Carabinieri-banditi: "Perché siete indegni, chi merita il nostro onore"

23 luglio 2020 a

Il caso di Piacenza, con la caserma dei carabinieri finita sotto sequestro per i casi di tortura, spaccio, ricatto e chi più ne ha più ne metta, scuote l'Italia. Il caso dei carabinieri-banditi ha sconvolto il Paese. Ma in primis ha sconvolto l'Arma. E dall'account Twitter dei Carabinieri sono piovute parole pesantissime su questa vicenda. In premessa, vengono spiegati i provvedimenti adottati: "Oggi, a Piacenza, ci sono un nuovo comandante di compagnia e 8 Carabinieri con due stazioni mobili, per continuare a garantire le funzionalità della caserma", viene spiegato. Dunque il commento, durissimo, contro i banditi: "Pronti e desiderosi di difendervi, così come in tutta Italia, anche da chi non è degno di indossare questa divisa. Una storia gloriosa non basta a lenire il dolore di una ferita al cuore. Come voi, feriti sono 100mila Carabinieri che ogni giorno adempiono il proprio dovere con onore e sacrificio", conclude l'Arma.

