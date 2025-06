Bardonecchia, esonda il rio Frejus: muore travolto un 50enne

La violenta ondata di maltempo che sta interessando in queste ore il comune di Bardonecchia ha provocato una vittima. Si tratta di un uomo italiano sulla cinquantina che è sarebbe stato travolto dalla piena del torrente Rio Merdovine e trovato a circa 400 metri dal suo furgone.

La sindaca di Bardonecchia, Chiara Rossetti, ha firmato un'ordinanza che dispone l’istituzione di una 'zona rossa' lungo il corso del torrente Frejus, con conseguente divieto d’accesso da parte della popolazione nelle rispettive aree interessate dall’esondazione. L'ordine "a tutti i cittadini presenti sul territorio del Comune di Bardonecchia, con effetto immediato" è "di non lasciare le proprie abitazioni per nessuna ragione". Istituita, inoltre, un’area di ricovero presso il Palazzetto dello Sport per chiunque ne abbia necessità. È disposta, inoltre, la chiusura al traffico delle vie nei pressi dei fiumi, a tutti i veicoli pubblici e privati, a esclusione dei mezzi di soccorso. Chiusi al transito anche sette ponti sul Torrente Merdovine.