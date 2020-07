Immigrazione, straniero crea panico sul lungomare e viene aggredito

28 luglio 2020 a

a

a

Un video con una rissa tra un immigrato e un uomo in costume sul lungomare di una imprecisata località balneare della Toscana sta girando in rete provocando polemiche e reazioni social. In questi giorni di sbarchi continui di immigrati e di fughe continue dai centri di accoglienza, questo filmato circoscrive e rivela il malessere di chi viene infastidito anche in vacanza da un immigrato. Un problema, l'immigrazione e i continui sbarchi, che è anche al centro di una polemica politica all'interno della stessa maggioranza tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e il premier Conte, con il titolare della Farnesina che sollecita il premier ad occuparsi del problema.

Nel video si vede un bagnante in costume che reagisce violentemente con una serie di ganci al volto e al corpo che mandano ko l'immigrato in palese stato confusionale. Alla fine si sente anche la voce di un passante che invoca l'intervento dei carabinieri, dopo che l'immigrato finisce a terra esanime.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.