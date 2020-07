Pietro Maso, l'ultima vergogna grillina: ha ucciso i genitori a colpi di spranga e ha ottenuto il reddito di cittadinanza

29 luglio 2020 a

a

a

Uccise i genitori a colpa di spranga e ora Pietro Maso gode del reddito di cittadinanza. A lui, secondo la lista che risale al 2019, lo Stato ha garantito il sussidio a chi guadagna meno di 9.360 euro l'anno. Una notizia rilanciata dal settimanale Oggi in edicola giovedì 30 luglio. Secondo li legale di Maso, Marco De Giorgio, se fosse stato concesso, stando alla Legge, il sussidio dovrebbe essere stato sospeso nei mesi scorsi. A causa della gravità del reato, infatti, Maso è interdetto "in perpetuo" dai pubblici uffici.

Vi ricordate di lei, Serena Mollicone? Svolta nel caso: a giudizio 3 carabinieri

Eppure, come spiega Oggi, "gli unici condannati che non possono godere di pensioni, assegni e stipendi a carico dello Stato sono quelli che hanno precedenti penali per reati legati alla criminalità organizzata, al terrorismo o per truffa ai danni dello Stato, e Maso non rientra in nessuna di queste categorie". Il diretto interessato preferisce non commentare, ma l'ex moglie spiega che "dopo tanti momenti difficili oggi sta bene, è un uomo umile che sta cercando di vivere tranquillo. E sì, sta lavorando".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.