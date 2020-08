Veneto, arrestato pedofilo tedesco: pantaloni abbassati in spiaggia, filma bambini e si masturba

02 agosto 2020 a

a

a

Orrore in Veneto, dove un uomo di 54 anni è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico. Sul litorale, il pervertito ha filmato i bimbi che giocavano in spiaggia, per poi spogliarsi e iniziare a toccarsi. Chi lo ha visto ha chiamato la polizia, che ha sorpreso l'uomo, un tedesco, con i pantaloni abbassati mentre si masturbava filmando i bambini. È stato subito arrestato. Nella sua auto, scrive Il Messaggero, è stato trovato un computer dove ci sarebbero altri video pedopornografici. E ancora, nello smartphone del 54enne sono stati trovati diversi filmati che ritraevano bimbi intenti a farsi la doccia senza costume, oltre a filmati con rapporti sessuali tra un uomo e bambine piccole. Dopo l'arresto, si è appreso che l'uomo ha diverse pendenze in Germania per pedofila.

Video su questo argomento Pedofilia, sgominata una rete di maniaci: le immagini terrificanti in chat

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.