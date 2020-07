Maddie McCann, "cercate in quel giardino": la svolta definitiva? La frenetiche ricerche del corpo

28 luglio 2020 a

Forse la svolta definitiva sul caso di Maddie McCann, la bimba scomparsa in Algarve, Portogallo, durante una vacanza con i genitori nel lontanissimo 2007. Come è noto nei mesi scorsi è stato accusato Christian Brueckner di rapimento e omicidio, un tedesco che già si trovava in carcere per reati a sfondo sessuale e che si trovava proprio nella zona in cui scomparve Maddie tredici anni fa. E ora, forse, si è vicini a ritrovare i resti della bambina. Sono infatti iniziate le ricerche in un giardino di Hannover, perquisito con una escavatrice su mandato della procura di Braunschweig. La notizia è stata rilanciata dalla edizione online della Bild, anche se ancora non è chiaro quale sia la correlazione tra Brueckner e quella perquisizione. Il pedofilo accusato dell'omicidio di Maddie McCann si trova nel carcere di Kiel, nel nord della Germania.

