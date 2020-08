Immigrazione, Francesco Storace contro Virginia Raggi: "Questa roba in centro a Roma, una vergogna. Così ammazza la Capitale"

04 agosto 2020 a

"Ci stanno prendendo in giro, a Castro Pretorio, nel cuore di Roma, ancora accampamenti e baracche, è vergogna clandestini. In compenso c’è la pista ciclabile", picchia duro Francesco Storace sul sito 7colli.it. Il vicedirettore de Il Tempo mette nel mirino la sindaca M5s Virginia Raggi: "Questa sindaca non si rende conto dei danni che provoca alla città. Il che, aggiunto alla nefasta politica migratoria del governo Conte, rischia di distruggere Roma". E e immagini rilanciate da storace, che potete vedere cliccando il link sotto, parlano chiarissimo: in pieno centro a Roma, bivacchi di clandestini, immondizia, degrado. Roba da terzo mondo insomma. "Nessuno interviene. Il commissariato di polizia è impotente, non c‘è traccia di intervento sociale da parte del Campidoglio, tutto questo a pochi passi dalla Stazione Termini. È il formidabile biglietto da visita della Capitale d’Italia", sottolinea Storace.

