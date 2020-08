Morto Sergio Zavoli, il maestro della tv: inchieste che hanno fatto la storia

05 agosto 2020 a

E' morto Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico italiano. "Ha lavorato in Rai dal 1947 e ne è stato presidente dal 1980 al 1986. Ci ha lasciato all'età di 96 anni". Lo scrive su Twitter Rai Cultura. Nato a Ravenna nel 1923 e cresciuto a Rimini, Zavoli è stato direttore del Gr e del quotidiano 'Il Mattino', autore di grandi inchieste e programmi, come 'La notte della Repubblica'. È stato senatore per quattro legislature, l'ultima, la XVII, dal 2013 al 2018, tra le fila del Pd.

Molteplici le reazioni dal mondo politico. “Sergio Zavoli è stato un maestro di giornalismo e di cultura. Ha raccontato l'Italia con originalità, saggezza e competenza. Si è occupato di storia, di politica, di sport. E qualsiasi argomento abbia affrontato lo ha analizzato con sapienza e con grande capacità narrativa. Una solida cultura di base gli ha consentito di svolgere al meglio la sua attività di giornalista e di storico. Dopo un intenso impegno nell'ambito della Rai e al vertice stesso del servizio pubblico radiotelevisivo ho avuto modo di confrontarmi con lui nella sua attività parlamentare e in particolare durante la fase di presidenza della Commissione di vigilanza della Rai. Da Zavoli c'era sempre qualcosa da apprendere. Un episodio da analizzare con maggiore attenzione. Voglio rendere omaggio alla sua figura con sincera commozione e memore di tanti scambi di idee che abbiamo avuto a Palazzo Madama e a San Macuto dove ha sede la Commissione di vigilanza della Rai”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Con la scomparsa Sergio Zavoli l’Italia perde un grande uomo. Ti sia lieve la terra, Maestro". Lo scrive sui social il leader di Italia viva Matteo Renzi. “Sergio Zavoli è stato una colonna di questo Paese. Maestro del giornalismo, servitore delle Istituzioni, uomo coraggioso. Lo ricorderò sempre per i suoi consigli, il suo affetto, la sua amicizia”. Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, ricorda su Twitter Sergio Zavoli.

