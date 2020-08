Meteo, agosto rovinato? "Forti piogge e temperature in picchiata": dove colpisce il maltempo

05 agosto 2020 a

Allarme maltempo, che colpisce duro ad agosto. Si tratta, come riporta 3bMeteo, di "una saccatura depressionaria provenuta dall'Atlantico si sta spostando gradualmente verso le regioni meridionali, posizionandosi nelle prossime ore sul basso Adriatico". Un fenomeno che provocherà tempo instabile al Centro-Sud, in particolare sulle aree peninsulari, con violenti temporali in giornata. Ancora più giù le temperatura, con valori in calo anche sulle regioni meridionali. Meglio al Nord, "interessato da un graduale rinforzo dell'anticiclone dall'Europa occidentale, con tempo più stabile e temperature in ripresa, così come sulle regioni tirreniche settentrionali". Per inciso, aggiungono da 3bMeteo, gli effetti della saccatura depressionaria "si protrarranno fino al weekend su alcuni settori. La saccatura si porterà sul comparto meridionale balcanico sul finire della settimana, influenzando così il tempo delle zone interne del Centro e soprattutto del Sud con alcuni temporali che culmineranno nelle ore diurne sulle zone interne. Nel frattempo però l'anticiclone cercherà di rimontare espandendosi dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, favorendo condizioni di maggior stabilità al Nord e su parte del Centro", concludono gli esperti delle previsioni.

