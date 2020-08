Dispositivi individuali di sicurezza ai lavori, intesa tra Fials e cooperativa San Bernardo di Latiano

08 agosto 2020 a

Non si fa attendere la risposta del Responsabile Legale della Cooperativa San Bernardo di Laiano, Dr. Pino Natale, alla lettera della segreteria provinciale FIALS di Brindisi che lamentava la carenza di Dispositivi di Protezione Individuale per tutti i dipendenti della stessa Cooperativa in questi momenti particolari dell’emergenza Covid 19 e ne chiedeva un incontro per rappresentare anche diverse problematiche lavorative.

Un incontro proficuo dichiara la responsabile della sanità privata della FIALS, Elena Marrazzi, nell’incontro tenuto con il Presidente Natale che ha mostrato la più ampia disponibilità alla risoluzione delle problematiche esposte dal sindacato.

La Direzione ha assicurato che darà i necessari dispositivi di protezione individuale aumentandone le quantità e che come da loro responsabilità proteggeranno personale e pazienti da possibili focolai, un’apertura del Presidente ritenuta fondamentale, ha dichiarato Marrazzi, che segna un percorso anche condivisibile di relazioni sindacali.

I lavoratori delle cooperative, ha affermato Marrazzi, a volte non denunciano le avversioni in ambito lavorativo o la stessa precarietà dei contratti di lavoro per paura di ritorsioni, ma la FIALS ha sempre dimostrato che è possibile ed insieme dare la tutela professionale ed economica.

Noi ci siamo, pronti a schierarci dalla parte di ogni lavoratore. “Non ci fermeremo”, scrive Marrazzi in una sua nota agli iscritti dopo l’incontro con la Direzione della Cooperativa San Bernardo.

Dopo la pausa estiva, conclude il responsabile della sanità privata della FIALS, riprenderanno le trattative con la Cooperativa non solo per la verifica dell’attuazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in questa emergenza sanitaria ma anche per i modelli dell’organizzazione del lavoro.

