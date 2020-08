Viviana Parisi, cadavere irriconoscibile a Caronia: "Si cerca un'altra donna", la clamorosa coincidenza

08 agosto 2020 a

Ormai il caso di Viviana Parisi, scomparso con il figlio Gioele di 6 anni da circa una settimana, si sta facendo sempre più fitto di misteri, al punto da ricordare tristemente la sceneggiatura di un film. Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia, nel messinese, ma è ancora presto per stabilire con certezza un collegamento tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di madre e figlio. Anche perché potrebbe trattarsi di una macabra coincidenza: da ieri si cerca un’altra donna, una 43enne scomparsa da Castel di Lucio, comune messinese che dista soltanto 21 chilometri da Caronia. Non si può quindi escludere che il cadavere ritrovato appartenga alla seconda donna anziché a Viviana, anche perché del figlio finora non vi è traccia.

Viviana Parisi, ritrovato un cadavere nel bosco: "Volto irriconoscibile". Il Fatto: "È lei". E Gioele?

