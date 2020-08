Viviana Parisi, quell'indumento sul cadavere che fa pensare al peggio: nessuna traccia del figlio

08 agosto 2020 a

a

a

Il cadavere irriconoscibile ritrovano nei boschi di Caronia ha subito fatto pensare al peggio. Ed effettivamente, stando alle indiscrezioni del Corriere della Sera, almeno un indumento potrebbe corrispondere ad uno dei vestiti che indossava Viviana Parisi il giorno della scomparsa. Impossibile però accertare sul posto l’identità del cadavere, che è in stato di decomposizione: sarà decisivo l’esame del Dna, che in ogni caso non concluderà la vicenda, dato che del figlio di 4 anni della donna non c’è nessuna traccia nella zona. In un primo momento si pensava che il cadavere potesse appartenere ad un’altra donna scomparsa nel messinese, che però è stata ritrovata proprio oggi pomeriggio. E quindi non resta che attendere gli accertamenti sul cadavere, ritrovato nella boscaglia con addosso un paio di pantaloncini di jeans, una maglietta e un paio di scarpe bianche. Anche se per Messina Today ci sono "pochi dubbi" sul fatto che la donna ritrovata senza vita sia Viviana Parisi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.