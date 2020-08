Roma, immigrato stupra anziana sul treno: all'arrivo in stazione, scatta la violenza. Arrestato

09 agosto 2020 a

a

a

Un orrore sul treno Roma-Avezzano, avvenuto ieri, sabato 8 agosto, poco dopo le 9 del mattino: una donna di 67 anni è stata aggredita e violentata sul convoglio, per poi essere salvata dal personale in servizio allertato dalle sue grida. Ad assalirla, un 28enne immigrato in Italia da cinque anni, senza precedenti alle spalle: l'uomo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. La donna, ancora in stato di choc, è stata medicata e aiutata al personale del Centro antiviolenza tiburtino. La violenza si è consumata in pochi attimi: i due si trovavano soli nel vagone e avevano iniziato a chiacchierare. Quando il treno è entrato in stazione, a Marcellina, l'uomo si è scagliato contro di lei e ha iniziato ad abusarne. Il violentatore, alla viste delle persone che stavano arrivando, è fuggito, scendendo dal treno e lasciando sul convoglio il suo bagaglio con gli effetti personali. La belva è stata fermata poco dopo mentre camminava lungo un vialetto, tra i frutteti della zona.

"La fabbrica delle mign***. Riduzione in schiavitù?". Sesso e psico-setta a Novara, il sospetto di Renato Farina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.