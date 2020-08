Foggia, assalto a un portavalori: chiodi, spari e fuoco tra le auto

10 agosto 2020 a

Assalto a portavalori sulla A14 Bologna-Taranto, dove è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Foggia ed il bivio con la A16 in entrambe le direzioni. La causa è una tentata rapina avvenuta all’altezza del km 591,700. Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, dei Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Si registrano 3 Km di coda. Gli investigatori sono alla ricerca dei malviventi che hanno sparato colpi di arma da fuoco contro il blindato e gettato chiodi sull'asfalto per fermare il mezzo.

Proprio pochi giorni fa si è verificato un caso analogo, sempre lungo l'autostrada A14 e nel tratto compreso tra Cerignola e Canosa di Puglia, proprio al confine tra la provincia di Foggia e quella di Bari. In quel caso i banditi riuscirono a posizionare ben tre tir lungo la strada, così da bloccare il traffico in entrambe le direzioni.

