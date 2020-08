Meteo per Ferragosto, in Italia scontro tra bassa pressione e anticiclone: maltempo, chi avrà le vacanze rovinate

12 agosto 2020 a

Il meteo sembra non graziarci neppure a Ferragosto. Per la giornata del 15 il tempo è ancora un'incognita. L'Italia, durante la seconda parte della settimana, sarà contraddistinta dal braccio di ferro tra la saccatura depressionaria sul Golfo di Biscaglia e un'area anticiclonica sul Mediterraneo centrale e su buona parte dell'Europa centrale. In sostanza - spiega 3B Meteo - le conseguenze potrebbero essere i temporali sull'area alpina che colpiranno il Paese già nelle giornate di giovedì e venerdì nelle zone settentrionali. Sul resto d'Italia invece sarà il bel tempo a prevalere con clima molto caldo per l'afflusso di correnti calde dal Nord Africa.

La giornata di sabato, Ferragosto per l'appunto, vedrà un temporaneo rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, con tempo più stabile anche sulle Alpi, ad eccezione di qualche rovescio diurno su quelle più orientali e localmente sull'Appennino Settentrionale. Bel tempo atteso sul resto d'Italia, con caldo intenso al Sud e sulle isole.

