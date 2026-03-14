Salerno, il video osceno al pronto soccorso: insulti ai malati e cadaveri vilipesi

Un video, osceno, girato all'ospedale di Salerno. Immagini realizzate dal personale medico, senza alcun rispetto dei malati. E neppure dei cadaveri, vilipesi e insultati. Nel filmato, registrato nei corridoi del pronto soccorso del Ruggi, si vedono corse sui carrelli dei medicinali, scenette grottesche e comportamenti offensivi consumati proprio nei luoghi dove si dovrebbero prestare i soccorsi. A rendere ancora più grave la vicenda, come accennato, è il fatto che a riprendere tutto sarebbero stati gli stessi autori dei gesti: infermieri e operatori sanitari in servizio nella struttura.

Le immagini sono state diffuse dal podcast Super Salerno, prodotto dall'associazione "Figli delle chiancarelle", e in poche ore hanno provocato indignazione e proteste. Attorno al caso si sono subito concentrate due domande: se le persone riprese siano effettivamente dipendenti dell'ospedale e come sia stato possibile che episodi del genere si siano verificati senza controlli.

La direzione generale dell'Azienda ospedaliera ha fatto sapere di essere intervenuta dopo essere venuta a conoscenza della circolazione del video. In una nota ufficiale l'ente annuncia verifiche interne, possibili provvedimenti disciplinari e la valutazione di iniziative in sede giudiziaria.

"La direzione generale è venuta a conoscenza della diffusione in rete di un video i cui contenuti gettano grave discredito sulla serietà e sull'impegno del personale tutto dell'Azienda - si legge in un comunicato -. Nello stigmatizzare l'irresponsabilità degli autori del video e la diffusione dello stesso, comunica di avere attivato un percorso di accertamento degli atteggiamenti riscontrati anche ai fini disciplinari e si riserva in ogni caso di valutare ogni azione giudiziaria a tutela dell'immagine aziendale, auspicando infine che anche gli ordini professionali cui afferiscono i soggetti adottino le iniziative del caso".