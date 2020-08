Coronavirus, la stretta di Speranza prima di ferragosto: vacanze in Grecia o Spagna? Ecco cosa succede

12 agosto 2020 a

Il ministro Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede il test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Tale provvedimento rientra nella stretta che il governo intende operare per tenere sotto controllo la seconda ondata del coronavirus. La curva dei contagi è in aumento soprattutto per colpa degli immigrati e dei rientri degli italiani che, nonostante il momento storico lo sconsigli fortemente, non hanno comunque resistito alla tentazione delle vacanze all’estero.

In particolare l’ordinanza del ministero della Salute prevede che “le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna” presentino all’arrivo in aeroporto o nel porto “l’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo”.

Ma non è tutto, perché è previsto anche l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigienico al momento dell’arrivo o comunque entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Inoltre il ministro Speranza ha comunicato l’aggiunta della Colombia nella lista dei paesi per cui è previsto divieto di ingresso e di transito: “Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrificio di tutti”.

