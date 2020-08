Coronavirus, bollettino: aumentano ricoveri, tamponi in "vacanza" per Ferragosto e rebus contagi

17 agosto 2020 a

320 nuovi casi, 4 morti e 182 guariti. Sono questi i dati principali che emergono dal bollettino del ministero della Salute, che però è poco attendibile per il fatto che, come al solito, nel fine settimana si assiste ad un crollo dei tamponi. Nelle ultime 24 ore sono stati appena 30.666 i test analizzati, quindi bisognerà attendere domani per avere un quadro più chiaro della situazione coronavirus: per il momento fa fede il dato di sabato, che è stato il più alto dal 23 maggio scorso con oltre 600 contagi giornalieri.

Intanto gli attualmente positivi sono saliti a 14.867, ma la stragrande maggioranza è asintomatica e in isolamento domiciliare (13.999): nonostante ciò si registra un leggero aumento di ricoveri con sintomi in ospedale (810, +23 rispetto a ieri) e di ricoveri in terapia intensiva (58, +2). Per quanto riguarda le regioni, quella più preoccupante nelle ultime 24 ore è il Lazio: 51 nuovi casi e 221 ricoverati (9 in rianimazione). Poi in doppia cifra ci sono Veneto (46, con Zaia che è l’unico che fa sempre tanti tamponi, oggi 8.566), Lombardia (43), Emilia Romagna (41), Campania (34), Toscana (21), Liguria (16), Piemonte (16) e Sicilia (14). Soltanto Molise e Basilicata sono a contagio zero.

