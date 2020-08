Viviana Parisi, "una terza persona ha preso Gioele": l'ipotesi dopo la testimonianza della famiglia del Nord

17 agosto 2020 a

Dopo quattordici giorni di ricerche ancora non vi è traccia di Gioele, il figlio di 4 anni di Viviana Parisi, la dj trovata morta lo scorso 8 agosto nei boschi di Caronia. A cercare il bambino ci sono addirittura i cacciatori di Sicilia, che sono specializzati nella ricerca di latitanti in zone impervie, e quattro cani specializzati nella ricerca di resti umani. La spiegazione che si danno gli investigatori è che Viviana abbia lasciato il corpo del figlio lontano dal luogo in cui è stata trovata morta, per poi tornare indietro e togliersi la vita o cadere dal traliccio. Però c’è anche da considerare il fatto che le scarpe della donna sono state ritrovate in condizioni tutto sommato pulite e poco impolverate: non sembrano appartenere a qualcuno che ha percorso tanta strada. E quindi gli investigatori non escludono la pista che prevede la presenza di una terza persona che potrebbe aver preso Gioele con sé: ipotesi che potrebbe essere avvalorata dalla testimonianza della famiglia del Nord (inizialmente irreperibile), secondo cui il bambino era vivo e vegeto dopo l’incidente.

