Carabiniere ucciso: presi i rapinatori

Uno dei due rapinatori è gravemente ferito. I due malviventi si erano asserragliati in una masseria tra Grottaglie e Martina Franca. A stanarli sono stati due Falchi della polizia arrivati a bordo di una moto. Quando i rapinatori li hanno visti hanno aperto il fuoco al quale hanno risposto gli agenti che poi li hanno arrestati. L'omicidio ha sconvolto tutto il Paese. "Carlo Legrottaglie, 59 anni. Carabiniere, marito, padre. Gli mancava pochissimo alla pensione, ma ha scelto di intervenire comunque. Come sempre. Per dovere, per coraggio, per quella divisa che portava con onore. A strapparlo alla vita è stata la mano vile di chi fugge dalla legge e spara contro lo Stato. Contro questi criminali non possono esserci sconti, né indulgenze. La sua morte ci ricorda che dietro ogni uniforme c'è una persona, una famiglia, una vita spesa al servizio degli altri. E che colpire un uomo dello Stato significa colpire l'Italia intera. Che la terra ti sia lieve, Carlo", ha scritto su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.