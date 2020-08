Coronavirus, il bollettino del 18 agosto: infetti, decessi e ricoverati, aumentano tutte le voci della curva del contagio

18 agosto 2020 a

Sono 403 le persone contagiate in più nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino sul coronavirus emanato dalla Protezione Civile. Dall’inizio dell’epidemia, almeno 254.636 persone hanno contratto il virus Covid-19. Un piccolo aumento rispetto a ieri, quando i contagiati in più erano 320. A fronte di 35.405 decessi totali (5 i morti nell'ultimo giorno, ieri erano 4), sono state dimesse 204.142 persone (174 oggi, ieri erano 182) mentre i soggetti attualmente positivi sono 15.089 (+222, ieri +134). Aumentano anche i pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali: 843 (+33, ieri il dato recitava +23), di cui 58 in terapia intensiva (in questo caso, fortunatamente, nessun nuovo caso rispetto a ieri).

